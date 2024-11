Ilfattoquotidiano.it - Bibileaks,

L’ufficio del procuratore distrettuale di Tel Aviv giovedì ha depositato le accuse contro il portavoce dell’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanayhu, Eli Feldstein, per l’inchiesta che riguarda la presunta diffusione e manipolazione di documenti classificati dell’intelligence. Per Feldstein le accuse sono gravi: sarà processato per aver danneggiato la sicurezza dello Stato, un’accusa punibile fino all’ergastolo, anche se i media israeliani fanno notare che in casi simili i tribunali non hanno mai comminato la pena massima.La stessa incriminazione è stata presentata per un altro indagato, che sarebbe un membro dell’intelligence il cui nome non è stato reso noto. Altri militari coinvolti nel processo saranno perseguiti solo per aver fornito informazioni segrete, non per aver attentato alla sicurezza dello Stato.