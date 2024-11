Ilfattoquotidiano.it - Antonio Ricci contro Stefano De Martino: “Vincite sospette ad “Affari Tuoi”, i numeri non tornano. È una sequenza che accade una volta ogni 100.000 anni”

Il tg satirico ditorna a puntare il dito”, il popolare game show di Rai 1. Questa, l’accusa è di “”, troppo alte per essere casuali. “Il destino, senza un aiutino, non sarebbe così generoso“, insinua Striscia la Notizia, che ha chiesto l’intervento di un esperto di statistica per analizzare i dati delle. “Ladi pacchi ricchi che ho osservato nel 2024una100.000”, ha dichiarato Vincenzo Mauro, professore di Statistica dell’Università di Macerata. “Sedersi a caso allo stadio di San Siro e azzeccare il posto del biglietto che hai in tasca è più probabile di quello che ho osservato quest’anno. Non è un caso: imandano un messaggio rigoroso”.L’analisi si è concentrata su tutte le puntate ditrasmesse nel 2024, dal 1° gennaio ad oggi.