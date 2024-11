Ilrestodelcarlino.it - Amatori Pesaro cede a Modena

Nel recupero infrasettimanale di Coppa Italia di hockey su pista di serie B, l’Hockeyperde per 3-2 a, in una gara sostanzialmente equilibrata. A inizio partita l’Hockeyparte molto bene e trova subito il vantaggio con una splendida conclusione di Barberi e successivamente sfiora più volte il raddoppio. La squadra delreagisce presto e tira con insistenza verso la porta marchigiana ben difesa da Giraldo, riuscendo a raggiungere il pareggio appena prima dell’intervallo. Nella ripresa ilcontinua ad aggredire e raddoppia. L’reagisce prontamente e riequilibria, ancora con Barberi per il 2-2, prima del definitivo 3-2 proprio sul finale per i modenesi.è una formazione di livello e questo risultato non rende opaca la prestazione dei pesaresi che quest’anno giocano con una formazione giovane e poco esperta.