Al via a Foggia Convegno Nazionale Studi Unione Giuristi Cattolici

Roma, 21 nov. (askanews) – Si apre adomani 22 novembre il 74esimodidell’Italiani (UGCI). “La maggior parte dei Convegni dell’Italiani è animata dall’intento di scrutare, attraverso loo dei diversi nodi problematici, che di volta in volta vengono emergendo nell’esperienza giuridica, non solo la natura del diritto come aspetto ineluttabile della sostanziale moralità e relazionalità della persona, ma anche quale sia l’evoluzione, che il progredire della storia politica e sociale determina nel concreto modo di atteggiarsi del fenomeno giuridico”, spiega il presidentedell’UGCI Damiano Nocilla. Il tema delè “La sanzione: componente dell’esperienza giuridica”. Continua il professore Nocilla: “Nel caso del prossimodisiamo partiti dalla riflessione sui cambiamenti, che si stanno sempre più delineando e diffondendo in ordine al concetto di ‘pena’, intesa come forma tipica di sanzione, con il passaggio dalla cosiddetta ‘giustizia retributiva’ alla cosiddetta ‘giustizia riparativa’.