Al Coachella 2025 ci saranno Lady Gaga, Green Day e Post Malone

Annunciata la line up completa del, uno dei festival musicali più importanti al mondo che si svolge ogni anno in primavera all’Empire Polo Club di Indio, in California. Si terrà nei weekend fra 11 e 13 aprile e in quello successivo fra 18 e 20 e, per riaccendere l’entusiasmo dopo alcuni anni un po’ sottotono, gli organizzatori hanno deciso di puntare su tre headliner molto forti: sul palco sono infatti attesiil venerdì, iDay il sabato ela domenica. «Ho sognato a lungo di fare una festa caotica nel deserto», ha scritto la popstar su Instagram. «Non vedo l’ora di sentirvi cantare assieme». Entusiasta anche il frontman della punk band Billie Joe Armstrong, che ha chiesto di portare «la vostra rabbia, le vostre speranze e la vostra voce». Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da(@)Gli artisti principali attesi sul palco delAccanto ai tre headliner, ilabbraccerà un ricco elenco di artisti con un cartellone che spazia dal rap al pop passando per il rock.