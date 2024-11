Anteprima24.it - Aggressione a infermiere e vigilante, il Dg: “Siamo in guerra”

Tempo di lettura: 3 minutiIn preda ad alcol e droga, aggredisce prima unmentre è in attesa di visita al pronto soccorso e poi una guardia giurata arrivata in soccorso del sanitario. È accaduto la scorsa notte all’ospedale evangelico Betania di Napoli. A raccontare l’accaduto è il direttore generale del nosocomio, Vincenzo Bottino, che accusa: “in uno stato di, ora basta”. Le aggressioni ai danni di medici, infermieri, operatori sociosanitari e guardie particolari giurate addette alla vigilanza del pronto soccorso dell’ospedale religioso, uno dei due presidi sanitari del quartiere Ponticelli di Napoli, sono sempre più frequenti. Da ciò che fa sapere la struttura sanitaria attraverso una nota, questa notte un uomo, poi risultato positivo ad alcol e droga, in attesa di essere visitato, ha aggredito violentemente undell’area emergenza, provocandogli traumi e lesioni gravi.