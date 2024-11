Ilrestodelcarlino.it - Zoboletti torna a casa. Bel rinforzo per la Samb

Si sblocca l’affare Alessandro. E’ stato raggiunto l’accordo per liberarsi dal Carpi (Serie C girone B). Oggi il terzino all’occorrenza centrale classe 2005, che non ha collezionato presenze in maglia biancorossa, sarà in Emilia per la risoluzione del contratto biennale firmato a luglio.potrebbe allenarsi agli ordini di Palladini già questo pomeriggio o al massimo domani. Si legherà al club rossoblù fino al 2026. Un ritorno importante che va a coprire il vuoto lasciato dall’addio di Cantarini.ndo allapotrà disputare una stagione da protagonista e continuare così nella sua fase di crescita. Con il suo arrivo, Palladini avrà altre alternative anche per quanto gli under. E’ comunque unache riscuote applausi da parte di tutti. A partire dagli ex rossoblù sempre presenti al Riviera delle Palme.