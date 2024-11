Vinicius e il test DNA per scoprire le sue radici | ha antenati nella tribù Tikar del Camerun

Leggi su Sportface.it

Un viaggio nel passato perle proprie: come migliaia di altre persone,si è sottoposto ad undel DNA per individuare le origini della sua famiglia. Il fuoriclasse del Brasile si è affidato al laboratorio African Ancestry, che a sorpresa ha svelato i risultati nel pre partita del match tra Brasile e Uruguay. Secondo il, il calciatore avevadella, una delle più numerose del(dove se ne contano quasi 300). Il padre, presente ieri sera all’Arena Fonte Nova (Bahia), era a conoscenza dell’organizzazione di una piccola cerimonia per suo figlio, ma non conosceva i risultati. Una piccola sorpresa, che ha fatto sorridere.“Sono felice diquesta informazione – ha detto con la targa recante il risultato del-. È importante sapere da dove proveniamo.