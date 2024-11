Ilrestodelcarlino.it - Una comunità in cammino contro la violenza sulle donne

"Una luce di speranza per ogni donna vittima di". Così la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini ha presentato la rassegna, coraggio!, una serie di eventi culturali, tra novembre e dicembre, dedicati a sensibilizzare sul tema delladi genere. La rassegna prenderà il via questa sera alle 20.30 con l’evento internazionale ‘Tu non sei!’, incentratodifferenze di genere, nella sala Pironi. Sabato, l’attesissima camminata ‘È per te. Rimini inla’ che partirà alle 16.30 da piazza Cavour. "Sarà un momento simbolico, accompagnato dall’accensione delle luci natalizie del centro, che simboleggeranno la rinascita di ogni donna", evidenzia la vicesindaca. Domenica sarà il turno della ‘Sgambatella’, una marcia sportiva con partenza alle 9.