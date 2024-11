Thesocialpost.it - Ucraina, escalation continua: lanciati missili britannici sul commando russo

nel Conflitto:Storm Shadow e ATACMS Usati Contro la RussiaUn’significativa nel conflitto trae Russia sembra delinearsi con l’utilizzo dia lungo raggio di fabbricazione occidentale per colpire obiettivi all’interno del territorio. Secondo quanto riportato dal The Guardian,Storm Shadow sarebbero stati impiegati per la prima volta contro obiettivi in Russia, un giorno dopo il lancio diATACMS statunitensi nella regione russa di Bryansk.L’episodio rappresenta un nuovo sviluppo nelle dinamiche del conflitto, segnando un possibile cambio di strategia nella gestione del supporto occidentale all’.L’Attacco con Storm Shadow e ATACMSSecondo le informazioni diffuse dal The Guardian e dal Daily Telegraph, immagini non confermate su Telegram mostrerebbero frammenti dinella regione di Kursk, nei pressi del villaggio di Marino.