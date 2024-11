Ilfattoquotidiano.it - Tre piccole cose di buongusto dalla Mitteleuropa

A Vienna mancavo da qualche anno, a Praga (in foto) non ero mai venuto. Austria e Boemia sono regioni europee, oggi molto più simili all’Italia di quanto lo fossero un tempo. I souvenir di produzione orientale, le insegne delle farmacie multinazionali, Hard Rock Cafè e negozi griffati del lusso, distributori di cibo americano, sono gli stessi che trovi a Milano. Ma c’è anche qualcosa di diverso.che, secondo un poeta romantico ormai dimenticato, sono la parte migliore della vita di un brav’uomo. Piccoli, anonimi e non ricordati atti di gentilezza e amore.A Vienna come a Praga, il tram è una risorsa straordinaria. Silenziosi, liberi di viaggiare senza veicoli che ne occupino le rotaie, accessibili quasi a raso, i tram del ring viennese come quelli che salgono al castello praghese offrono una bella esperienza di viaggio urbano.