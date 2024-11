Lopinionista.it - Tre idee regalo ispirate al capolavoro di Tim Burton da Panini Comics

Datrealdi Timper portare l’incanto gotico delle feste nelle case di ogni fanQuest’anno, la magia del Natale si tinge di mistero grazie a tre imperdibili novità firmate Disney e Planet Mangaal film di culto Nightmare Before Christmas. Un’occasione unica per tutti gli amanti del film di Tim, che potranno festeggiare insieme a Jack Skeletron, l’amato Re delle Zucche!Si parte con The Nightmare Before Christmas: La Battaglia per il Re delle Zucche, una nuova avventura inedita firmata Planet Manga. La storia, ambientata nello spaventoso Paese di Halloween, racconta dell’amicizia che una volta legava Jack Skeletron e il Bau Bau, almeno finche? non hanno dovuto competere per il titolo di. Re delle Zucche!Prezzo: 10€Pagine: 128Formato: 17X26 cmRilegatura: brossuraDistribuzione: Libreria, fumetteria, onlineA completare le proposte manga, l’omnibus di The Nightmare Before Christmas: il Viaggio di Zero.