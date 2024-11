Tragedia nel Salento Travolto dal cancello di casa muore 86enne

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelle registrate nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unanel. Questa volta, però, non si tratta di ragazzi giovanissimi, come è avvenuto all’inizio di questa settimana, ma la persona deceduta è un anziano di 86 anni che è statodaldi. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Guagnano, nel Nord. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto la cancellata di ferro, lunga ben cinque metri, sarebbe fuoriuscita dalle guide per poi travolgere la povera vittima.nel, da ricostruire le cause esatte della disgraziaL’sarebbe quindi stato schiacciato dala scorrimento della propriae per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare e dichiarare la morte di Enrico Sereni, questo il nome della vittima.