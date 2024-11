Ilfattoquotidiano.it - “Tra noi non c’è stato solo un bacio, così mi offende”: Antonio Fico contro Federica al Grande Fratello. Ma Alfonso lo caccia: “Va a vennr e cornett”

None Stefano. Ma ora anche. Sì, perché l’imprenditore campano e proprietario di un barospite delper fare chiarezza su quello che èil suo rapporto conPetagna prima dell’ingresso di quest’ultima nella casa più spiata d’Italia. I due, infatti, si sarebbero baciati durante una serata trascorsa insieme, ma lei aveva spiegato a Stefano che era successo perché aveva “bevuto un po’”.E non ci sarebbeun, secondo, tra lui e l’ex concorrente di Temptation Island. Ma tre settimane di frequentazione in cui lei lo avrebbe invitato a non dire nulla. “Mi ha chiesto di stare zitto“, dissea Fanpage. Ora, però, all’imprenditore tenta di spiegare le sue ragioni. Inizialmente, pare chenon volesse lasciarlo parlare, sovrastandolo e negando ogni affermazione di, fino a quando è lo stessoSignorini a fermare la concorrente e chiederle di lasciare la parola al loro ospite.