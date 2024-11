Ilgiorno.it - Torna la rassegna corale alla Colleggiata di Sondrio

sabato alle 21 nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di“Voci dal Masegra“,d’autunno promossa e organizzata dal coro Desdacia Città dicon il patrocinio del Comune capoluogo. Nata con una portata provinciale, lagiuntaquindicesima edizione ha in seguito aperto le porte a realtà corali di prestigio a livello nazionale. Quest’anno tocca all’Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza (Lc), fondata e diretta da Flora Anna Spreafico. Il Licabella è una realtàsolida e ben strutturata, composta da quattro diverse formazioni: il GruppoLicabella, l’Ensemble Femminile Fonte Gaia, il Li.Ve-Licabella Vocal Ensemble e il Coro di Voci Bianche, I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza. Com’è consuetudine, il concerto si aprirà con l’esecuzione di alcuni brani del coro ospitante diretto dal Maestro Diego Ceruti, cui seguiranno quelli degli ospiti, suddivisi in quattro temi portanti denominati Tempus Nativitatis, Tempus Resurrectionis, in Honorem Beatae Mariae Virginis e Laudamus Te con la partecipazione e l’alternanza delle varie formazioni dell’Associazione Licabella, senz’altro un’esperienza d’ascolto molto suggestiva.