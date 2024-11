Inter-news.it - Thuram: «Accettare l’Inter facile! Squadra fortissima, San Siro speciale»

Leggi su Inter-news.it

Marcusnon ha raccontato solamente il suo arrivo al. Il giocatore su gqitalia.it ha rivelato anche qualche aneddoto sulla sua vita e sul momento politico della Francia. INTER – Marcusspiega la scelta nerazzurra di un anno e mezzo fa: «l’offerta dalè stata una scelta: prima di venire a Milano guardavo i miei futuri compagni in televisione, vedevo che erano una, sono arrivati a giocare una finale di Champions League. E poi c’è San: avere la possibilità di giocare in uno stadio del genere è davvero fantastico, credo sia una di quelle cose che sognano tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio. Sanmi dà una spinta e un’energia che non ho mai ricevuto in nessun altro stadio, in tutta la mia carriera».tra vita e politica: il lato extra-campoVITA –ricorda poi le fasi principali della sua vita: «Ho vissuto in Italia, in Spagna, in Germania, in Francia.