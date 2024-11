Riqualificazione del Parco della Cellulosa | approvato il progetto da 27 milioni di euro

Gaeta.it - Riqualificazione del Parco della Cellulosa: approvato il progetto da 2,7 milioni di euro

Un importante passo è stato compiuto per il, con l'approvazionedelibera relativa aldi fattibilità che porterà a interventi didell'area. Questo, che prevede un investimento di 2,7di, si sviluppa su una superficie di 12 ettari tra il Fosso di Casalotti e via, nel Municipio XIII. L'iniziativa, parte del masterplan "100 Parchi per Roma", mira a valorizzare spazi verdi situati al di fuori delle Mura Aureliane, rendendoli accessibili e interconnessi.Un intervento atteso nell'ambito del masterplanIldidelrientra tra i primi 21 interventi previsti dal masterplan "100 parchi per Roma", creato per individuare aree verdi da recuperare nella capitale.