Gaeta.it - Rassegna cinematografica di film buddhisti: incontri con il cinema buddhista 2023

Dal 21 novembre all'1 dicembre, Cagliari, Perugia e Roma ospiteranno lacon il". Questo evento, giunto al suo terzo anno, è organizzato dalla Fondazione Maitreya in collaborazione con l'AsiaticaFestival e finanziato dall'otto per mille dell'UnioneItaliana. La manifestazione ha come obiettivo quello di presentare il buddhismo in tutte le sue sfaccettature, tra cui religione, filosofia e tradizione.Le date e le location dellaLainizierà al Teatro Alkestis di Cagliari il 21 e 22 novembre, proseguendo poi alMelies di Perugia il 23 e 24 novembre. Infine, il NuovoAquila di Roma ospiterà gli eventi dal 29 novembre all'1 dicembre. L'iniziativa si propone di avvicinare il pubblico alla conoscenza del buddhismo attraverso il linguaggiotografico, presentando un programma ricco di opere provenienti da vari paesi del mondo, fra cui Bhutan, Cina, Giappone e Italia.