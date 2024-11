Lettera43.it - Rafael Nadal si ritira dal tennis: l’emozionante tributo della stampa spagnola

Leggi su Lettera43.it

Una grande foto disull’intera prima pagina accompagnata da centinaia di «gracias!» è ilriservato mercoledì da Marca all’addioleggenda delnel Palacio de los Deportes di Malaga, dopo la sconfitta per 2-1Spagna contro l’Olanda nei quarti di finaleCoppa Davis. Ilta di Manacor ha detto definitivamente addio alprofessionale, dopo 20 anni di carriera, 22 titoli di Grande Slam e 92 in totale, oltre a cinque Coppe Davis e 209 settimane come numero 1 del mondo. A margine del suo ultimo match in singolare, alla domanda del giornalista che gli ha chiesto per cosa vuole essere ricordato, Rafa ha risposto: «Beh, i titoli, i numeri, sono lì. le persone li sanno. Vorrei essere ricordato come una buona persona. Come il bambino che viene da un piccolo paese di Maiorca, che ha avuto la fortuna di avere uno zio che insegnavae una famiglia che lo ha supportato, e che ha lavorato duramente per essere qui.