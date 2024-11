Ilrestodelcarlino.it - Quattro nuovi appartamenti per persone con disabilità

Un ulteriore passo in avanti per superare gli ostacoli che impediscono una vita normale e un futuro in autonomia allecon. E’ quanto compiuto dal Comune di Ascoli Piceno attraverso il progetto ‘Dopo di noi’, con l’obiettivo di assicurare una prospettiva futura autonoma nel caso in cui dovessero venire a mancare i genitori o i parenti più prossimi. Dopo il primo esperimento, che ha portato alla coabitazione in autonomia di tre ragazzi disabili in un’abitazione privata appositamente attrezzata con domotica e altri servizi, sono cominciati i lavori persituati all’interno della struttura della casa albergo Ferrucci a Borgo Solestà che potranno, una volta completati, andare ad ospitare complessivamente altri dieci ragazzi con, come spiega l’assessore ai servizi sociali, nonchè vicesindaco, Massimiliano Brugni.