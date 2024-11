Anteprima24.it - Prime Service, centrata la terza vittoria di fila

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl Club di Benevento targato “” centra il terzo successo dicon laottenuta nella trasferta di Salerno contr l’H.C. Lanzara 2012 e prosegue nel migliore dei modi il suo percorso nel campionato di serie B maschile. Il match, contro una coriacea formazione guidata da Mr. Fiorillo, è terminato con il punteggio di 29 a 22 per i sanniti. La gara, complice qualche iniziale imprecisione al tiro, registrava un sostanziale equilibrio che si spezzava soltanto a metà della prima frazione di gioco, con l’allungo dei ragazzi di Benevento che chiudevano il primo tempo in vantaggio già per 14 a 8. La ripresa seguiva l’andamento della prima frazione con i sanniti che prendevano immediatamente un buon margine, congelando di fatto la gara e conquistando i due punti in palio.