Picchiano un uomo e danneggiano le auto

Indignazione, incredulità e soprattutto un grande e comprensibile spavento. Sono i sentimenti che hanno accomunato diversi residenti della frazione conselicese di San Patrizio all’indomani del deprecabile episodio verificatosi lunedì sera, con un gruppo di almeno quattro giovanissimi probabilmente stranieri che ha seminato il panico, malmenando unche stava facendo jogging e che è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale lungo la centrale via Mameli, danneggiando inoltre alcune. Sul posto, allertati da diverse persone al numero di emergenza 112, sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lugo che, avvalendosi di alcune testimonianze nonché di immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona, stanno indagando a 360 gradi per risalire non solo agliri del grave episodio, ma anche ai motivi di un episodio che alcune persone che vi hanno assistito hanno definito da far west.