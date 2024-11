Anteprima24.it - Non solo Campania: al via gli scioperi contro la manovra, oggi la sanità. Teste shock su Regeni

Tempo di lettura: 3 minutiPUTIN CAMBIA LA DOTTRINA NUCLEARE, PRIMI ATACMS SULLA RUSSIABIDEN MANDA A KIEV MINE ANTIUOMO. ‘DA PYONGYANG ARMI A MOSCA’Putin cambia la dottrina nucleare: la Russia potrà rispondere con l’atomica anche ad attacchi convenzionali. Mosca fa sapere intanto di aver abbattuto i primi missili Atacms sul territorio russo. Biden autorizza anche la fornitura a Kiev di mine antiuomo. Putin è “piccolo” se l’Europa è “unita”, dice Zelensky al Parlamento europeo. E avverte: senza gli aiuti Usa l’Ucraina potrebbe perdere. Pyongyang sta fornendo altri obici e lanciarazzi a Mosca, secondo Seul. La storica linea rossa di comunicazione diretta Washington-Mosca non è più in uso, afferma il Cremlino.nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma messa per la pace in Ucraina celebrata dal cardinale Zuppi.