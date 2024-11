Spazionapoli.it - News Napoli, come sta McTominay? Arrivano le ultime di Sky

Leggi su Spazionapoli.it

sta Scott? Il centrocampista delha accusato un problema fisico durante l’ultima partita tra la Scozia e la Polonia.ledi Sky Sport. Si avvicina il rientro del campionato. Anche in casac’è fermento per la sfida contro la Roma, match cruciale per gli azzurri cosìper i giallorossi: la prima di Claudio Ranieri sarà attenzionata in maniera particolare non soltanto dai tifosi di entrambe le squadre ma anche da tutti gli appassionati nel tentativo di capire che tipo di apporto riuscirà a fare lo stesso Ranieri in questi primissimi giorni di lavoro.Al tempo stesso, Antonio Conte non può farsi trovare impreparato: alserve dare un segnale all’ambiente e tornare alla vittoria dopo la sconfitta con l’Atalanta ed il pareggio in casa dell’Inter.