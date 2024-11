Mistermovie.it - Mister Movie | Nino D’Angelo incorona Geolier: “Il mio erede nella musica napoletana”

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., icona della, ha espresso grande ammirazione per, il giovane rapper che ha conquistato il pubblico di Sanremo. Il cantautore ha definitoil suo, sottolineando la capacità del rapper di innovare lapartenopea.: un passaggio di testimoneIn una recente intervista,, una delle figure più emblematiche della, ha espresso il suo profondo apprezzamento per il giovane rapper. L’artista partenopeo ha infatti definitoil suo “”, riconoscendo nel rapper una capacità di innovare e rinnovare la tradizionele.“Ho sempre cercato di differenziarmi nel panoramale napoletano, parlando di amore in modo diverso”, ha dichiarato