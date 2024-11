Ilfattoquotidiano.it - Manovra, FdI rinuncia al suo emendamento per i soldi alle scuole private a favore di quello di Noi Moderati (più cospicuo)

Fratelli d’Italiaalla proposta che puntava ad introdurre un bonus per gli studenti delleparitarie. L’alla(a prima firma del deputato Lorenzo Malagola) per riconoscere fino a 1.500 eurofamiglie con reddito Isee sotto i 40mila euro non è infatti tra gli emendamenti segnalati. C’è invece la proposta del partito della coalizione di governo Noi(a firma Lorenzo Cesa) per un voucher scuola fino a 2mila euro per gli studenti, componenti di famiglie sempre con Isee sotto i 40mila euro, per l’iscrizioneparitarie convenzionate.Noisegnala anche un altroche stanzia 100 milioni per il 2025paritarie. Mentre tra i segnalati della Lega non c’è la proposta di consentire ai Comuni di esentare leparitarie dall’Imu.