L' impatto dei tagli ai bonus nel 2025 | chi ci rimette di più Le simulazioni

Roma, 20 novembre 2024 – Per chi dichiara redditi oltre i 75mila euro ilo deideterminerà una perdita di circa 900 milioni di euro all’anno. Ilo dei: i conti I conti li ha fatti l’Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) che ha calcolato l’effetto, a regime, dei nuovi provvedimenti in arrivo con la legge di Bilancio. Ma la perdita non sarà uguale per tutti coloro che sono oltre i 75mila euro. Infatti arci di più saranno soprattutto i contribuenti che hanno una (o più) di queste condizioni: dichiarano più di 100mila euro non hanno figli fiscalmente a carico (single in particolare) eseguiranno lavori di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica dal. Tutto questo è determinato dal fatto che il Ddl di Bilancio per ilprevede un tetto alle spese che i contribuenti possono portare in detrazione (sono escluse daisolo le spese mediche).