Lautaro fa volare l’Argentina nelle qualificazioni mondiali

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta in Paraguay,si riscatta prontamente nel girone sudamericano di qualificazione ai2026, che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Sul prato dell’Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires, i campioni del mondo in carica hanno piegato per 1-0 il Perù con il solitoMartinez, in gol al 55? su assist di Leo Messi. Per il capitano nerazzurro si tratta del 32esimo centro in nazionale: raggiunto un mito come Maradona al quinto posto dei bomber della Seleccion. Ingresso al 90? per il centrocampista della Roma Leandro Paredes, solo panchina per l’attaccante della Lazio Taty Castillanos. Tra gli ospiti, in campo al 64? la punta del Cagliari Gianluca Lapadula. In classifica l’Albiceleste di Scaloni, trionfatrice nell’ultima Copa America, guida con 25 punti (8 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte), mentre la selezione di Fossati è fanalino di coda a quota 7.