Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner, spunta la ex fidanzata: Maria Braccini avvistata in tribuna alle Nitto ATP Finals. E lui non segue più Anna Kalinskaya sui social

è ormai sulla bocca di tutti. È inevitabile: è il tennista più forte al mondo e ha appena vinto leATP, il torneo conteso dai migliori otto giocatori della stagione. E mentre l’altoatesino vola a Malaga per difendere la Coppa Davis vinta dagli azzurri lo scorso anno, a tenere banco, però, è un’altra vicenda che lo vede coinvolto. Sì, perché la sua, la tennista russa, lo avrebbe smesso di seguire sui. E non c’è più nemmeno il follow di, che avrebbe quindi smesso di seguirla a sua volta. Ma non è tutto, perchénon era nemmeno presente sugli spalti della Inalpi Arena mentrealzava al cielo il cosiddetto “Trofeo dei Maestri”. Pare che la tennista russa si trovasse in vacanza a Miami con le amiche: lo dimostrano le foto e i video che ha postato su Instagram negli ultimi giorni.