Inaugurati i "laboratori innovativi" all'istituto Marcelli: tecnologia e didattica 4.0 per la Valdichiana

Arezzo, 19 novembre 2024 – Oggi all'Omnicomprensivo "G." di Foiano della Chiana si è svolta la cerimonia per l'inaugurazione dei nuovitecnologici, realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del progetto "Next Generation Labs". Presenti tra gli altri Anna Bernardini, Dirigente ScolasticaOmnicomprensivo GuidoJacopo Franci, Sindaco di Foiano della Chiana, Bernard Dika, Responsabile delle Politiche Giovanili di Regione Toscana e Lorenzo Pierazzi, Dirigente ufficio VI USR Toscana. Questo passo rappresenta un traguardo importante verso un'educazione più moderna e interattiva degli studenti andando a dotare la scuola di strumenti e spazi all'avanguardia per l'apprendimento. L'investimento di circa 350mila euro è stato destinato alla creazione diper le classi delle secondarie di secondo grado, con l'obiettivo di offrire ambienti altamente specializzati per l'insegnamento di competenze tecnologiche avanzate, come la robotica, l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza.