Haiku- Centomila stagioni di cuore la nuova raccolta poetica di Lisa di Giovanni

di" diDi(Edizioni Jolly Roger) è unache ci trasporta in un viaggio attraverso lee l'amore, utilizzando l'antica formadell'. Con una struttura divisa in cinque sezioni — una per ciascuna delle quattroe una dedicata all'amore — il libro esplora i cambiamenti ciclici della natura e i momenti fugaci, ma profondamente intensi, dell'esperienza umana.La scrittura diDiè delicata e contemplativa, evidenziando una raffinata capacità di osservazione affinata dalla sua carriera nel giornalismo. Attraverso i suoi, in soli diciassette sillabe, riesce a catturare l'essenza di paesaggi naturali e sentimenti, offrendo una finestra aperta su mondi ricchi di dettagli. La semplicità dello stile si unisce a un tocco personale e moderno, trasformando ogni componimento in un piccolo capolavoro di chiarezza ed emozione.