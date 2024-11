Romadailynews.it - Fermato con 136 kg di fuochi d’artificio illegali: denunciato un 43enne

La Polizia intercetta un carico dipirotecnicial Raccordo Anulare: sequestro e indagini in corso.La Polizia di Stato del VI Distretto Casilino ha sequestrato oltre 136 kg diunromanoal Grande Raccordo Anulare. L’uomo, di rientro da Napoli, trasportava il materiale pirotecnico nascosto sotto un telo azzurro all’interno della sua auto.Durante un controllo di routine sul territorio, gli agenti hanno individuato il veicolo sospetto. Al suo interno, sono stati trovatidi grosse dimensioni e 36 batterie pirotecniche di vari marchi, tutti privi delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e messo in sicurezza per evitare rischi.Il conducente è stato condotto presso gli uffici della Polizia per gli accertamenti di rito eper il trasporto non autorizzato di materie esplodenti.