Facciamo qualcosa per lui Grande Fratello Clayton trovato in lacrime | il pubblico si mobilita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si sta parlando molto dinelle ultime ore, alla luce di quanto sta succedendo al. Infatti, i telespettatori hanno voluto sottolineare ciò che sta subendo e hanno deciso di fare una cosa importante per il prosieguo della trasmissione. Dunque, potremmo aspettarcidi importante.Dunque,sta facendo i conti con situazioni poco piacevoli e pare anche sia crollato quasi del tutto. Queste sono le rivelazioni di alcuni utenti, che tra l’altro seguono quotidianamente le dinamiche della casa e in tanti si sono accorti che l’attore di Beautiful non sta attraversando un periodo molto positivo.Leggi anche: “Non va bene così”., caos tra Yulia e Pamela: perché hanno litigatoabbattuto: cosa sta subendoAlla tristezza diè ormai palpabile e lui stesso ha ammesso di non sentirsi del tutto a suo agio col resto dei compagni di avventura.