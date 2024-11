Ilrestodelcarlino.it - Evangelisti (FdI), opposizione in prima fila: "La mia è stata una vittoria di squadra"

Marta(FdI), torna in consiglio con un grande exploit, se l’aspettava? "Un buon risultato (quasi 16mila preferenze, ndr), frutto di un percorso che con Bignami e tutti i colleghi di FdI stiamo facendo da tempo. Il merito va poi a tutta la classe dirigente, ai militanti e ai candidati con cui abbiamo condiviso una campagna elettorale inclusiva. Ha vinto la, non la persona". Per FdI un buon risultato, visto il più 15% rispetto al 2020. Ma c’è una piccola flessione di 4 punti sulle Europee. "Il raffronto va fatto tra elezioni di pari livello istituzionale, il dato oggi è che il partito rispetto alle precedenti regionali è cresciuto significativamente passando da 3 ad 11 eletti e questo attesta il grande lavoro che sui territori viene svolto quotidianamente dai nostri militanti e dagli amministratori.