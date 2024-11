Liberoquotidiano.it - Erminio Ciurlia, Energym: “La ginnastica artistica, strumento di crescita per i più piccoli”

(Adnkronos) - A Casarano (Lecce), una cooperativa sportiva ha avviato un nuovo progetto rivolto ai giovani puntando, su valori come disciplina, autostima e benessere. “Dal bodybuilding al Functional Training, ogni nostra attività pone al centro il benessere della persona”Casarano (LE), 20 novembre 2024.Lo sviluppo di un territorio, ladi una comunità, non passano soltanto dalle classiche voci di turismo, imprenditoria e commercio. Diffondere la cultura di sport, salute e benessere, infatti, rappresenta oggi uno dei più importanti investimenti da fare, soprattutto per i più.È questo uno degli obiettivi con i quali è nata a Casarano (Lecce) la Cooperativa Sportiva Dilettantistica, fondata da, il cui passato sportivo, ha dato un importante slancio al progetto:«Ho praticatosin da bambino.