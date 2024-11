Lettera43.it - È morto Fratello Metallo, il missionario che evangelizzava con l’heavy metal

padre Cesare Bonizzi, per tuttiper via della sua passione per l’hard rock e. Frate dell’Ordine dei Cappuccini, aveva 78 anni e da tempo risiedeva nel convento di Barbarano di Salò, in provincia di Brescia, sul lago di Garda. Come ha appreso l’Adnkronos, ènell’infermeria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo nella cui chiesa si terranno i funerali giovedì 21 novembre alle ore 15. Autore di 15 dischi, il PrediCantore – come amava egli stesso definirsi – aveva deciso di utilizzare la sua passione musicale per evangelizzare la gente e diffondere il Cristianesimo dopo aver assistito a un concerto deilica. Si era ritirato nel 2009 poiché diventato troppo famoso per i suoi gusti.Chi era, ilappassionato delOriginario di Offanego, in provincia di Cremona, dove era nato il 15 marzo 1946, prima di indossare il saio dei frati Cappuccini Bonizzi aveva lavorato come operaio e rappresentante di commercio.