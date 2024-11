Gaeta.it - Cristina Longo: La ricerca di verità dopo quarant’anni di mistero e abbandono a Torino

Facebook WhatsAppTwitter L’appello di, una donna di 44 anni che ha vissuto con il peso di un’origine sconosciuta, invita tutti a riflettere sull’importanza di conoscere le proprie radici. Abbandonata alla nascita in una cantina achiede aiuto per scoprire l’iter che l’ha portata a quell’epilogo tanto drammatico. La sua storia, intrisa di emozione e interrogativi, ha inizio il primo agosto 1980, giorno in cui la sua vita, seppur breve, è stata segnata da eventi straordinari.L’e il ritrovamento difu salvata quando aveva solamente 12 ore. Ritrovata in condizioni precarie, tra stracci sporchi e una coperta usurata, il suo destino cambiò quando due giovani, Emanuela e Roberto, udendo i suoi vagiti, decisero di intervenire. La coppia, poco prima di celebrare il matrimonio, non ebbe comunque il tempo di organizzarlo perché la loro vita prese una direzione imprevista.