Thesocialpost.it - ‘Chissà chi è’, il quiz di Amadeus chiude: in arrivo un nuovo game-show

Leggi su Thesocialpost.it

lascia “Chissà chi è” sul Nove:format inSecondo quanto riportato da FqMagazine, il programma “Chissà chi è”, condotto danell’access prime time del Nove, terminerà il 21 dicembre. La decisione è stata presa a causa di ascolti non soddisfacenti, come confermato anche da Davide Maggio. Dopo la pausa natalizia, il Nove potrebbe rilanciare la fascia con il ritorno di “Cash or Trash”, condotto da Paolo Conticini.Leggi anche: Sanremo 2025, impazza il toto nomi sulle conduttrici: Annalisa, Pausini e Cortellesi favoriteLa grossa novitàNel frattempo,prosegue con i suoi impegni su altri fronti, tra cui “La Corrida” e la promozione del suo libro “Ama”, recentemente pubblicato. L’interruzione di “Chissà chi è” apre per lui nuove opportunità: “Avrà tempo per testare nuovi programmi, sia per l’access che per il prime time”, riferisce l’Adnkronos.