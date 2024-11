Anteprima24.it - Campione d’inverno, nelle zone alte stentano tutte: al via lo sprint prima del giro di boa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiE’ una corsa a sette quella che partirà nel prossimo fine settimana nelne C di Serie C con in palio il titolo di. Quando all’appellodeldi boa mancano quattro gare, ci sono 7 punti a dividere la capolista Benevento da Catania e Giugliano che sono seste, con un calendario che prevede ancora tanti scontri diretti. Nonostante il solo punto conquistato tra Picerno e Avellino, nessuna squadra alle spalle del Benevento è stata davvero capace di approfittare del cammino a singhiozzo che ha caratterizzato gli ultimi due turni dei giallorossi. Quattro erano i punti di vantaggio sul secondo posto rimasti tali anche dopo la 15esima giornata. Anche se mancano ancora tantissima gare, il trend del torneo appare chiaro: non c’è una squadra, Benevento compreso, capace di fare il vuoto alle sue spalle e con molta probabilità sarà questo lo spartito anche nelne di ritorno quando i nodi verranno al pettine.