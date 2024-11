Rompipallone.it - Calciomercato Roma, l’attaccante arriva a gennaio dal Real Madrid e si alternerà con Dovbyk

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 20 Novembre 2024 16:30 di redazioneNonostante le difficoltà incontrate sin da inizio stagione, lasi muove anche sul fronte: in arrivo un attaccante dalla Liga.Lanon sta attraversando uno dei periodi migliori. Il valzer di allenatori non è che la conseguenza più lampante di un’atmosfera tutt’altro che serena. L’esonero di Daniele De Rossi ad un solo mese da inizio stagione è stato un primo sintomo, culminato con l’affidamento confuso della squadra ad un Ivan Juric che esattamente una settimana fa ha dovuto fare le valigie e abbandonare Trigoria, proprio come il suo predecessore.Per cercare di dare serenità ad acque tutt’altro che tranquille, i Friedkin hanno deciso di affidare la squadra giallorossa a Claudio Ranieri. Così da pochi giorni ha preso avvio la terza avventura congiunta fra il tecnico classe 1951 e la società capitolina.