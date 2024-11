Liberoquotidiano.it - Bper, al via 3° edizione campagna raccolta fondi 'Insieme per le Donne'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) -Banca ha lanciato oggi a terzadelladiper le', promossa daBanca in favore del Fondo Autonomia di D.i.Re -in Rete contro la violenza. L'iniziativa, presentata questa mattina alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, è nata per supportare leaccolte nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, gestiti dalle organizzazioni che compongono D.i.Re e che supportano oltre 20 milaall'anno, molte delle quali si trovano senza risorse economiche necessarie per raggiungere una vera autonomia. La, attiva fino al 30 novembre, è rivolta al sostegno diche stanno cercando di costruirsi una vita autonoma dopo aver subito violenza, e che non dispongono dei mezzi economici essenziali.