Bonus da 2mila euro per chi va in una scuola paritaria, il nuovo emendamento alla Manovra

La bozza del testo della2025 è in fase di valutazione da parte delle commissioni Bilancio del Parlamento e dovrà essere approvata in seguito approvata entro il 31 dicembre 2024 dalle due Camere. Si cerca il giusto equilibrio tra le disponibilità economiche del Paese, le esigenze e i tantissimi emendamenti presentati dai partiti, sia d’opposizione che di maggioranza. Tra questi ce n’è uno che prevede l’introduzione di un, un voucher in realtà, pari fino aper le famiglie italiane con, determinati requisiti di reddito, decideranno di iscrivere il proprio figlio o figlia in una. A presentare l’è stato il partito Noi Moderati – prima firmatario Lorenzo Cesa – che sostiene la maggioranza di governo. Sempre in tema, inoltre, è da segnalare che Fratelli d’Italia ha ritirato l’che chiedeva l’introduzione di un voucher di 1.