Lapresse.it - Auto: Ford vuole tagliare 2.900 posti di lavoro in Germania

Leggi su Lapresse.it

Francoforte (), 20 nov. (LaPresse) – La casamobilistica statunitenseintende2900diinentro la fine del 2027 per ridurre i costi. La maggior parte deidisarà tagliata nello stabilimento di Colonia, ha annunciato l’azienda, come riporta Der Spiegel. In totale,intende4.000diin Europa, di cui 800 nel Regno Unito e 300 in altri Paesi dell’Ue. A Colonia si trovano la sede centrale europea e la produzione di due modelli dielettriche. Secondo il consiglio di fabbrica,ha attualmente circa 11.500dinella città tedesca, il che significa che circa un posto disu quattro potrebbe essere tagliato nella sede di Colonia. Secondo l’azienda, negli ultimi anniha registrato forti perdite nel segmento dellevetture.