Asllani | Sostituto di Calhanoglu? Sono pronto! Cresciuto all’Inter

torna a giocare in Nazionale e scende in campo per centottanta minuti. Il centrocampista albanese ricarica le pile in vista della ripresa del campionato e parla anche della possibile assenza di Hakan. In un’intervista realizzata da Sportmediaset, il centrocampista dell’Inter ha parlato del suo impiego.– Kristjanparla della possibile assenza del compagno di reparto: «fuori? Non so se toccherà a me sostituirlo. Come ho sempre detto cerco di lavorare duramente tutti i giorni, quello che viene, viene. Se mi sento? L’ho sempre detto, mi sento molto, quello che mi viene dato, anche 20 minuti, cerco di sfruttarlo al massimo, alla fine ho solo 22 anni».SEMPRE IN CAMPO –durante questa sosta ha giocato entrambe le partite con la sua Nazionale: «contento perché in questo ultimo mese diciamo che non ero quasi mai stato a disposizione per via dell’infortunio al ginocchio.