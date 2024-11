Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 19 novembre: su Rai2 Belve non è Sinner ma supera 1.5 mln – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, giovedì 182024: GEO – VOTO 7 Il pomeriggio di Rai3 si illumina con Geo condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi cheha registrato una mediadi 1.421.000, 12,51%. Come dati ha giàto nella classifica di Rai3 Blob (1.024.000, 5,20%), Il cavallo e la torre (1.191.000, 5,70%). Prossimo obiettivo Un posto al sole che ancheha fatto poco di più come spettatori 1.547.000, ma share nettamente più basso per la soap opera 7,22%).– VOTO 6.5Su Rai 2 la prima puntata dicon Francesca Fagnani ha ottenuto nella presentazione 1.166.000 telespettatori, share 5,54% e nel programma 1.555.000, 9,11%.vicina al 10% senzaè già una notizia. Tanto per ricordarlo sabato scorso in prima serata sudalle 20:38 alle 22:21 la semifinale di Atp Finals-Ruud è la scelta di 2.