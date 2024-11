Approvato il Codice della Strada targato Meloni | tutte le novità

Leggi su Dayitalianews.com

Il Senato hail nuovo.Con 83 si, 47 no e un astenuto è stata promossa la riforma che aveva già ricevuto l’approvazioneCamera dopo la bocciatura di oltre 350 emendamenti delle opposizioni.Eccole. TELEFONINO AL VOLANTE La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patenti si hanno almeno 10 punti. Se i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensionepatente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. I tempi di sospensione, poi, raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuoriun altro veicolo.