Calciomercato.it - Ancora guai per la Juve, UFFICIALE: si opera subito e torna nel 2025

Leggi su Calciomercato.it

Il calciatore è finito sotto i ferri. A darne notizia è lo stesso club bianconero. Il rientro è previsto per il nuovo anno: il punto della situazioneNon c’è pace in casantus. I bianconeri stanno vivendo una stagione davvero da dimenticare dal punto di vista degli infortuni.per la: sinel(LaPresse) – Calciomercato.itLa pausa per le Nazionali ha privato Thiago Motta di Cabal, che dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata durante gli allenamenti con la sua Colombia, ha chiuso la stagione, così come aveva fatto ad inizio ottobre il brasiliano Bremer. Nella giornata di ieri, il popolo bianconero ha, poi, tenuto il fiato sospeso anche per Dusan Vlahovic, per via delllo stop con la Serbia. Gli esami, fortunatamente, hanno escluso il peggio, ma contro il Milan, sabato sera, non ci sarà.