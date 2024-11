Lettera43.it - Amadeus, Chissà chi è verso la chiusura: nel 2025 nuovi format

chi è sembra destinato a unaanticipata. Una decisione che, come ha anticipato FqMagazine, sarebbe frutto di ascolti insoddisfacenti durante la prima stagione, dove si è stanziato attorno al 2-3 per cento di share. La nuova versione de I Soliti ignoti portata dasu Nove dopo il suo addio alla Rai dovrebbe dunque dire addio agli spettatori già il 21 dicembre, lasciando spazio dopo il Natale a una nuova edizione di Cash or Trash di Paolo Conticini. Adkronos ha invece appreso che, oltre al pubblico sotto le aspettative, sulla decisione avrebbero inciso i costi ingenti di realizzazione, che il programma aveva ereditato dalla tivù nazionale dove tuttavia poteva contare su un pubblico molto più vasto.dice addio a Chissa Chi è: in arrivo forseLaanticipata dichi è potrebbe dare tempo addi sperimentare un nuovo, come ha anticipato lo stesso conduttore al settimanale Chi.