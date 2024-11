Ilrestodelcarlino.it - Addio a Danila Incerti, 87 anni. Storica barista del Club Azzurro

di Quattro Castella. Il decesso è avvenuto domenica mattina, all’età di 87, all’arcispedale Santa Maria Nuova. La pensionata era stata ricoverata da una decina di giorni nel reparto di geriatria del nosocomio di Reggio.era molto conosciuta a Quattro Castella dove, assieme alla sua famiglia, aveva gestito per tantiil barin via De Gasperi. Il locale era stato avviato nel 1948 da Battista Uccelli, suocero di, che è poi subentrata nell’attività alla fine degliSessanta assieme al marito Romano (scomparso nel 2014). La famiglia Uccelli ha gestito il bar, insieme anche al figlio Paolo, fino a dicembre 2013. Neglil’attività è diventata molto nota nella zona, e a gennaio 2014 il bar è stato in seguito ceduto ad altre persone.