WWE | Bronson Reed deride The Shield dopo aver distrutto Seth Rollins nel Main Event di RAW

non si è limitato a distruggereneldi Raw della scorsa notte: ha portato le provocazioni a un livello superiorelo show. La vittoria diè stata segnata da un tocco di controversia., che aveva sconfittoin precedenza a Crown Jewel, si stava preparando per il colpo decisivo dalla terza corda. Tuttavia, l’apparizione inaspettata di Solo Sikoa al tavolo dei commentatori ha distrattonel momento cruciale. Questo è bastato a, che ha colpitocon una Death Valley Driver, seguita da due schiaccianti Senton. Per chiudere il match,ha eseguito la sua mossa finale, una Tsunami dalla terza corda, ottenendo una vittoria decisiva. Sikoa si è poi schierato al fianco di, alzandogli il braccio in segno di trionfo mentre lo show si concludeva.